Altezza mezza bellezza? Di sicuro slanciano le gambe E sono tra le scarpe più popolari in passerella

La moda della Primavera-Estate 2025 esalta il concetto di altezza, con i sandali con zeppa alta che conquistano le passerelle e i cuori delle fashioniste. Queste calzature non solo slanciano le gambe, ma offrono anche un tocco di eleganza a ogni outfit. Immagina di abbinarli a una gonna longuette: il risultato sarà irresistibile! Scopri come rendere ogni tuo look unico e alla moda con questi 5 abbinamenti da copiare.

S ono in ascesa tra le tendenze scarpe donna della Primavera-Estate 2025. E qualcosa ci dice che, proprio come hanno fatto sulle passerelle, scaleranno presto anche le wishlist. Gonna longuette e sandali: 5 abbinamenti da copiare I sandali con zeppa alta, spesso corredati anche di plateau per una dose di altezza aggiuntiva, elevano il look e balzano in cima ai must-have del periodo. Questione di slancio.