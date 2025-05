Alpine A390 | la fastback elettrica che incarna l’anima sportiva francese

L’Alpine A390 è molto più di una semplice fastback elettrica: rappresenta il perfetto equilibrio tra sportività e praticità, un simbolo di innovazione che incarna l’anima francese. Presentata a Dieppe, questa vettura non solo celebra il passato del marchio, ma si inserisce nel crescente trend delle auto elettriche performanti. Con cinque posti e un design accattivante, la A390 è pronta a conquistare le strade e i cuori degli appassionati!

Alpine A390 non è solo un'auto: è la dichiarazione d'intenti di un marchio leggendario che guarda al futuro senza rinnegare la sua anima. Presentata a Dieppe – culla storica del brand – questa fastback elettrica a 5 posti unisce l'agilità dell'iconica A110 alla praticità quotidiana, confermandosi come il secondo modello del "Dream Garage" completamente elettrico di Alpine. Con Pierre Gasly e Zinédine Zidane testimonial d'eccezione, l'A390 incarna la rinascita sportiva francese. Xiaomi YU7: svelata l'autonomia del nuovo SUV elettrico. Design: Alpine A390 sportività senza compromessi. Linee aggressive e aerodinamiche L'A390 mantiene l'essenza della concept car A390? (2024) con un design basso (1.

Alpine si appresta a celebrare un traguardo significativo con il lancio della nuova A390, prevista per il 27 maggio 2025 in occasione del 70° anniversario del marchio.

