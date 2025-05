Alpine A390 il piacere di guida in elettrico

Scopri l'Alpine A390: un concentrato di sportività che abbraccia il futuro elettrico. Con un design affascinante e prestazioni da brivido, questa fastback non è solo un'auto, ma un invito a riscoprire il piacere di guida in chiave sostenibile. In un'era in cui l'elettrificazione conquista il mercato, Alpine dimostra che ecologia e performance possono coesistere, regalando un'esperienza unica ad ogni curva. Non perderti il futuro dell'automobile!

ROMA (ITALPRESS) – Alpine A390 è stata creata con l’obiettivo del piacere di guida. La nuovissima sport fastback riprende il Dna della marca e l’esperienza di guida di A110, aggiungendo versatilità. Per offrire il meglio della propulsione elettrica, gli ingegneri e i progettisti di Alpine hanno creato una serie di tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, che formano un sistema di trazione integrale AWD, una novità assoluta per Alpine, e che hanno permesso lo sviluppo del sistema Alpine Active Torque Vectoring. Un livello di sofisticazione solitamente riservato ai segmenti superiori. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Alpine A390, il piacere di guida in elettrico

Cerca Video su questo argomento: Alpine A390 Piacere Guida Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Alpine A390, debutta la fastback elettrica: dimensioni, caratteristiche e prestazioni; Alpine A390: la fastback elettrica che porta la guida da corsa su strada, con eleganza sartoriale [VIDEO]; Alpine A390: la nuova era delle sport fastback; ALPINE A390, FASTBACK IN SMOKING. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alpine A390, il piacere di guida in elettrico

Lo riporta italpress.com: ROMA (ITALPRESS) - Alpine A390 è stata creata con l'obiettivo del piacere di guida. La nuovissima sport fastback riprende il Dna della marca e l'esperienz ...

Alpine A390: la fastback elettrica che porta la guida da corsa su strada, con eleganza sartoriale [VIDEO]

Da automoto.it: Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. In genere l'icona si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Potrebbero essere installati più blocchi ...

Alpine A390, prima fastback elettrica del marchio: un'auto da corsa in giacca e cravatta

Come scrive informazione.it: Dieppe è un concentrato di storia. Il suo mare malinconico, il suo forte vento, le sue coste irte sono un baluardo da conservare. Qui, nel 1942, gli Alleati effettuarono un raid che fu antipasto della ...