Alluvione improvvisa morti e dispersi | il bilancio è spaventoso una città intera sott’acqua

Un dramma che scuote le coscienze: un’alluvione improvvisa ha trasformato una città in un mare di distruzione, con un bilancio agghiacciante di oltre 115 vittime. Questa catastrofe ci ricorda quanto siamo vulnerabili di fronte ai cambiamenti climatici, un fenomeno sempre più presente. La natura è implacabile e il tempo per agire è ora. Qual è il futuro che vogliamo costruire per evitare che simili tragedie si ripetano?

Una tragedia di proporzioni drammatiche ha colpito una comunità, portando con sé morte, distruzione e disperazione. Una violenta alluvione ha spazzato via interi quartieri, lasciando centinaia di famiglie senza casa e trascinando via le vite di almeno 115 persone. Le scene di devastazione, le urla dei sopravvissuti e il fango che ha ricoperto ogni cosa parlano da sole: l'ennesimo disastro naturale ha colpito duramente. I soccorritori lavorano in condizioni estreme, cercando corpi tra le macerie e l'acqua torbida. I racconti di chi è sopravvissuto dipingono un quadro di dolore e impotenza, mentre il bilancio delle vittime continua a salire.

