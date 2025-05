All’Università di Pisa si insedia la nuova Consigliera di fiducia Nicoletta Parvis

Un passo importante per l'Università di Pisa: con l'arrivo di Nicoletta Parvis come consigliera di fiducia, l’Ateneo rafforza la sua lotta contro discriminazioni e molestie. Questa nomina non è solo un cambio di guardia, ma un segnale forte in un contesto sociale sempre più attento a tematiche di inclusività e rispetto. Un'opportunità per costruire insieme un ambiente accogliente e sicuro per tutti gli studenti e il personale.

Pisa, 30 maggio 2025 – È l’avvocata Nicoletta Parvis la nuova consigliera di fiducia dell’Università di Pisa, incaricata per il triennio 2025–2027. La sua nomina conferma l’impegno dell’Ateneo nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro, di studio e ricerca. Nicoletta Parvis è avvocata penalista cassazionista, con oltre venticinque anni di esperienza nel campo del diritto penale, in particolare nella tutela delle vittime di violenza e nella consulenza alle imprese. L'avvocata Parvis, inoltre, è anche fondatrice dello Studio Legale PLF di Milano e ha ricoperto il ruolo di consigliera di fiducia in numerose istituzioni accademiche e pubbliche, tra cui l’Università Bocconi, il Politecnico di Torino, l’Università di Pavia e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’Università di Pisa si insedia la nuova Consigliera di fiducia Nicoletta Parvis

Una nuova concessionaria Hyundai a Pisa: inaugurazione il 23 maggio tra musica, intrattenimento e gastronomia

Vieni a celebrare l’inaugurazione della nuova concessionaria Hyundai a Pisa! Venerdì 23 maggio 2025, alle ore 19.

Cerca Video su questo argomento: Università Pisa Insedia Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Aoup, Katia Belvedere si insedia come direttrice; Premiata la ricercatrice Veronica Maglieri; Il Rettore Zucchi dell' Università di Pisa a Samarcanda per la firma di due accordi con istituzioni uzbeke. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media