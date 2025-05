All' Università del Salento deturpata una targa dedicata a Ilaria Sula | cancellata la parola femminicidio

L'atto vandalico alla targa dedicata a Ilaria Sula è uno schiaffo alla memoria e alla lotta contro il femminicidio, un tema che purtroppo continua a segnare la nostra società. La cancellazione della parola "femminicidio" non è solo un gesto di sfregio, ma un tentativo di silenziare un problema che va affrontato. Come possiamo costruire un futuro migliore se non riconosciamo il passato? È tempo di dare voce alle vittime e di combattere per una cultura del rispetto.

"Così offendono la sua memoria e quella delle altre ragazze uccise come lei", ha commentato il padre della giovane.

