alloggio negato a studentessa transgender l assessore pronto ad offrire un aiuto

Lecce si trova al centro di un dibattito sempre più caldo sulle discriminazioni verso le persone transgender. Un caso di rifiuto all'alloggio ha scatenato proteste e reazioni forti. L’assessore, pronto a intervenire, dimostra che il cambiamento è possibile. Questo episodio non è solo un fatto isolato, ma riflette una crescente consapevolezza sociale. Fai sentire la tua voce: è tempo di costruire una comunità inclusiva!

LECCE – Da un lato la ferma condanna di ogni discriminazione, dall’altra la disponibilità ad attivarsi in prima persona per trovare una soluzione: non si è spenta l’eco della protesta per quanto accaduto ad una giovane studentessa transgender a cui sarebbe stato negato un alloggio proprio per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it