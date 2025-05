Allo Spazio Alfieri il documentario L' essenziale Una pedalata in ladakh di Paolo Franceschini

Allo Spazio Alfieri, "L'Essenziale: una pedalata in Ladakh" di Paolo Franceschini regala un'esperienza unica: un viaggio che fonde cinema, conferenza e spettacolo. Attraverso le maestose montagne del "Piccolo Tibet", il regista non solo racconta una storia, ma invita a riflettere sul nostro rapporto con la natura. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, questo documentario ci offre spunti preziosi per ritrovare l'equilibrio perd

L'essenziale. Un viaggio in Ladakh è molto piĂą di un documentario: è un racconto dal vivo che unisce cinema, conferenza e spettacolo. Paolo Franceschini ci guida in un'avventura tra le montagne del "Piccolo Tibet", dove ha scoperto un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Il tour italiano che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Allo Spazio Alfieri il documentario "L'essenziale. Una pedalata in ladakh di Paolo Franceschini"

Cerca Video su questo argomento: Spazio Alfieri Documentario Essenziale Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spazio Alfieri: Pedersoli presenta il suo documentario su "La dolce vita"

Riporta nove.firenze.it: FIRENZE. In esclusiva allo Spazio Alfieri martedì 22 settembre, h. 21.30 il critico Claudio Carabba e il regista Giuseppe Pedersoli presentano il documentario La verità su “La dolce vita”.

Firenze, riapre lo Spazio Alfieri

Secondo nove.firenze.it: Riapre lo Spazio Alfieri da giovedì 16 settembre, con il nuovo film di Alessandro Gassman in esclusiva fiorentina. Dopo aver diretto con successo a teatro il testo di Maurizio De Giovanni ...

All’Alfieri l’arte di Dani Karavan Documentario sulla sua scultura per ricordare i “Giusti di Polonia“

Scrive lanazione.it: stasera alle 21 lo Spazio Alfieri sceglie la figura del grande scultore israeliano Dani Karavan (nella foto) e la sua opera dalla forte vocazione di stampo pacifista, raccontata nel documentario ...