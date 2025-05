“All’Italia non frega niente della Natura” | duro attacco del Wwf al Governo Meloni

Il WWF Italia alza la voce contro il governo Meloni, denunciando un'ipocrisia che colpisce nel segno. Mentre si difendono gli animali domestici, la fauna selvatica sembra dimenticata. Dante Caserta sottolinea un’apertura preoccupante verso il mondo venatorio. Un tema cruciale in un'epoca in cui la sostenibilità è più che mai al centro del dibattito pubblico. È tempo di chiedersi: cosa vogliamo davvero per il nostro ambiente?

Con un post provocatorio il WWF Italia accusa il governo Meloni di ipocrisia: tutela gli animali domestici ma ignora la fauna selvatica. Lo spiega il responsabile relazioni istituzionali dell'associazione, Dante Caserta: "Fratelli d'Italia e Lega stanno dimostrando un'apertura nei confronti del mondo venatorio che non ha eguali". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “All’Italia non frega niente della Natura”: duro attacco del Wwf al Governo Meloni

