All' istituto Pedro Arrupe incontro sul referendum dell' 8 e del 9 giugno

Il 3 giugno, l'Istituto Pedro Arrupe dà il via a un incontro cruciale sul referendum dell'8 e 9 giugno. Un'opportunità imperdibile per diventare cittadini consapevoli e protagonisti del nostro futuro. Con il crescente interesse per la partecipazione attiva nella vita pubblica, questo evento si inserisce nel trend di maggiore coinvolgimento della società civile. Non perdere l'occasione di informarti e contribuire al bene della tua comunità!

Per una scelta consapevole che ci rende persone attive che hanno a cuore il bene della nostra città e del nostro Paese. A partire da questo pensiero, in vista dei referendum, in programma per i prossimi 8 e 9 giugno, l'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe organizza, il prossimo 3 giugno.

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio

Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

