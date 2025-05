All’Humanitas Non smettere di cantare contro il fumo

La Humanitas non si ferma e continua a lottare contro il fumo! Con il tumore al polmone come principale nemico, è fondamentale sensibilizzare su questo tema. Ogni nota di questa battaglia risuona forte: i fumatori hanno un rischio 14 volte superiore. In un mondo dove la salute è diventata una priorità, ogni voce conta. Scopri come puoi contribuire a far sentire il tuo canto per un futuro senza fumo!

MILANO (ITALPRESS) – Il fumo è il principale fattore di rischio per lo sviluppo di tumore al polmone ed è implicato anche nelle patologie della via aerea superiore e della vescica. Il rischio dei fumatori di ammalarsi di tumore al polmone è più alto di circa 14 volte rispetto a quello dei non fumatori. Per sensibilizzare sull’importanza della salute cardio-polmonare l’Istituto Clinico Humanitas e Humanitas University si sono trasformati in un grande palcoscenico per “Non smettere di cantare”, un’esperienza interattiva durante la quale un coro ha intonato, insieme ai pazienti, accompagnatori e studenti, canzoni famose ispirate al cuore e al respiro. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - All’Humanitas “Non smettere di cantare” contro il fumo

Fumo, cardiologi: "Primo fattore di rischio infarto nei giovani e nelle donne"

Il fumo rappresenta il principale fattore di rischio per l'infarto cardiaco, soprattutto tra i giovani e le donne.

