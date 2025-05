Allerta caldo a Roma l’avviso del Ministero della Salute | “Temperature fino a 30 gradi”

Roma si prepara a vivere un sabato rovente: il Ministero della Salute ha emesso un bollettino giallo per l’allerta caldo, con temperature che toccheranno i 30 gradi. Questo fenomeno non è solo un’eccezione, ma un segno dei cambiamenti climatici che stiamo affrontando. È importante prestare attenzione alla salute e rimanere idratati. Preparati a goderti il sole, ma senza dimenticare la prudenza!

Il Ministero della Salute ha dirmato un bollettino giallo di allerta caldo per sabato 31 maggio. Le temperature sono in aumento, con picchi di 30 gradi per l'anticiclone africano. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Allerta caldo a Roma, l’avviso del Ministero della Salute: “Temperature fino a 30 gradi”

Oltre 40 gradi a fine maggio, allerta caldo in Spagna. L’allarme degli esperti: «La primavera sta sparendo»

La Spagna si prepara ad affrontare un fine maggio caratterizzato da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali.

