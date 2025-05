Allenatore Juve bufera dopo il forfait di Conte | arriva uno di questi ex Inter

La Juventus si trova nel caos dopo il forfait di Antonio Conte, che ha scelto Napoli. Ora, il club bianconero è pronto a puntare su un ex Inter per rilanciare la stagione. Questo scossone arriva in un momento in cui le squadre italiane stanno cercando di ritrovare identità e competitività in Europa. Chi sarà il nuovo condottiero della Juve? Il pubblico è in fermento, e le sorprese sono dietro l'angolo!

Allenatore Juve, scoppia la bufera dopo il forfait di Antonio Conte per rimanere a Napoli, ora in bianconero arriva uno di questi ex Inter. Continua a tenere banco la questione nuovo allenatore Juve. Sfumata definitivamente l’opzione Antonio Conte – con il tecnico che ha scelto di respingere le avances della Juventus per restare a Napoli e continuare un progetto avviato dodici mesi fa – il club bianconero è chiamato ora a correre ai ripari e trovare alla svelta una nuova persona a cui affidare la propria panchina in previsione della stagione 2024-2025. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina in edicola sarebbero ben quattro ad oggi le piste percorribili dalla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenatore Juve, bufera dopo il forfait di Conte: arriva uno di questi ex Inter

Scanavino a Sport Mediaset: «Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli. Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti. Sul futuro dell’allenatore, Calvo e Chiellini vi dico questo»

L’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del club in un’intervista a Sport Mediaset.

