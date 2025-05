Allegri squalificato mazzata per il Milan | che beffa

Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, un sogno che si trasforma in incubo: la sua squalifica potrebbe pesare come un macigno sulle ambizioni rossonere. Con un contratto biennale da 5,5 milioni, Allegri era pronto a rilanciare il club, ma ora i tifosi tremano per un avvio già scosso. Una sfida all’orizzonte, in un calcio sempre più imprevedibile. Riuscirà il Diavolo a rialzarsi?

Ancora deve iniziare l’avventura di Allegri al Milan che ci sono già i primi disguidi: ecco le motivazioni Nella giornata di ieri, il Milan ha trovato l’accordo definitivo per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla base di un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, a 5.5 milioni di euro a stagione. Si tratta dunque di un rientro a casa dopo ben 11 anni di distanza. (Lapresse) – tvplay.it I rossoneri si assicurano dunque il nuovo allenare, anticipando la concorrenza e non rischiando di rimanere senza. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma in tal senso è arrivato il comunicato di separazione tra Sergio Conceicao e la società lombarda. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Allegri squalificato, mazzata per il Milan: che beffa

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

