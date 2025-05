Allegri Milan ora è anche ufficiale | l’ex allenatore della Juventus riparte dalla panchina dei rossoneri Il comunicato

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan! Dopo un anno di pausa, l'ex tecnico della Juventus torna in pista, pronto a riscrivere la storia del club rossonero. Questo cambio di panchina non solo segna un nuovo capitolo per Allegri, ma riflette anche le dinamiche in continua evoluzione del calcio italiano, dove le sfide e le opportunità si intrecciano in modo sorprendente. Sarà interessante vedere come reinterpretarà il gioco del Diavolo!

pubblicato dal Diavolo e i dettagli. Attraverso un comunicato ufficiale il Milan ha reso noto che Massimiliano Allegri è il suo nuovo allenatore. L’ex tecnico della Juventus, fermo di fatto da un anno, tornerà dunque in Serie A. COMUNICATO – « AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri Milan, ora è anche ufficiale: l’ex allenatore della Juventus riparte dalla panchina dei rossoneri. Il comunicato

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio

Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

Cerca Video su questo argomento: Allegri Milan Ufficiale Ex Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Milan, Allegri è il nuovo allenatore: c'è la firma; Allegri non potrebbe andare in panchina alla prima partita ufficiale del Milan; “Allegri-Milan, tutto fatto!”: la rivelazione su un membro del suo staff; Milan su Allegri e Conte: il nuovo allenatore sarà scelto a giorni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Allegri è il nuovo allenatore del Milan: è ufficiale

Scrive calciomercato.com: Ora è tutto ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l`ingaggio del tecnico livornese, che torna alla guida.

Allegri torna al Milan: svelato lo staff del tecnico ex Juve

Come scrive spaziomilan.it: Massimiliano Allegri è pronto a ritornare in sella mettendosi alla guida del Milan: in queste ore è stato definito anche lo staff del mister.

Allegri al Milan con la sua ultima Juve. Prima grana per Max? Guardiola…

Lo riporta tuttosport.com: L’ex tecnico bianconero ha firmato un contratto biennale con opzione per la terza stagione a 5.5 milioni di ingaggio ...