Massimiliano Allegri torna al Milan, una scelta che accende gli entusiasmi dei tifosi dopo anni di attesa. Con la sua esperienza e le strategie vincenti, il tecnico punta a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. In un momento in cui la Serie A si fa sempre più competitiva, questo è il passo decisivo per riscrivere la storia rossonera. Rimanete sintonizzati: la stagione promette spettacolo!

2025-05-29 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Allegri è il nuovo allenatore del Milan: ci sono le firme, tutti i dettagli Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Milan-Allegri, ci siamo: accordo raggiunto. Lo sprint delle ultime ore ha avuto successo: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Intesa raggiunta per il tecnico livornese, già alla guida dei rossoneri dall’estate 2010 a gennaio 2014, è arrivata la risposta alla proposta di contratto avanzata dal Diavolo ieri sera ed è stata positiva. Decisivo il blitz del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che ha incontrato l’ex allenatore anche di Cagliari e Juventus per sbloccare la situazione e arrivare alla fumata bianca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Allegri è il nuovo allenatore del Milan: ci sono le firme, tutti i dettagli | Primapagina

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

