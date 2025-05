Allegri al Milan | parte il valzer delle panche

Il calciomercato sta entrando nel vivo e il valzer delle panchine infiamma gli animi dei tifosi! Allegri al Milan segna l’inizio di una nuova era, ma le conseguenze si fanno sentire su tutte le squadre. Con Gasp pronto per la Roma, il futuro di club storici come Fiorentina e Lazio resta incerto. Un cambiamento epocale che rispecchia la voglia di rinnovamento del calcio italiano: chi avrà la meglio in questo gioco di scelte strategiche?

«Acciughina» firma col Diavolo e innesca il domino: il tecnico toscano era il prescelto del Napoli per sopperire al passaggio di Conte alla Juve, ma De Laurentiis lo avrebbe convinto a restare. Gasp-Roma ormai è fatta, incognite su Fiorentina, Lazio, Inter e Atalanta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Allegri al Milan: parte il valzer delle panche

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

