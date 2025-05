Allegri al Milan Conte rimane al Napoli | il risiko degli allenatori

Il valzer delle panchine infiamma il calcio italiano! Massimiliano Allegri torna al Milan dopo 11 anni, segnando un momento di grande attesa per i tifosi rossoneri. Nel frattempo, Antonio Conte rinnova con il Napoli, pronto a difendere il titolo conquistato. Questo scambio di allenatori non è solo una questione di strategia, ma segna anche un cambiamento di era nel nostro campionato. Chi vincerà la sfida?

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Manca solo l’ufficialitĂ , ma il tecnico livornese tornerĂ sulla panchina dei rossoneri dopo 11 anni firmando un contratto biennale con opzione per il terzo. Parallelamente, il Napoli ha confermato Antonio Conte anche per la prossima stagione con l’obiettivo di difendere lo Scudetto conquistato dopo una lunga lotta con l’Inter e puntare anche a far bene in Champions League. Si spengono dunque le voci che volevano il salentino nuovamente alla Juventus, con cui vinse il suo primo campionato proprio contro il Milan di Allegri. I bianconeri potrebbero ora virare su Gian Piero Gasperini, che potrebbe dire addio all’Atalanta dopo nove anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it