Alle radici della storia | sulle tracce dei monaci italo-greci a Tortorella | il convegno a Palazzo Marchesale

Il convegno “Alle radici della storia” di Tortorella, in programma sabato 31 maggio 2025, esplora l'affascinante eredità dei monaci italo-greci. Questo incontro, che riunisce storici e appassionati, rappresenta un'opportunità unica per riscoprire le radici culturali del nostro paese, in un momento in cui l'interesse verso le tradizioni locali è in forte crescita. Scopriremo insieme come la memoria possa illuminare il presente e ispirare il futuro!

Sabato 31 maggio 2025, alle ore 17:30, il Palazzo Marchesale di Tortorella ospiterà il convegno “Alle radici della storia: sulle tracce dei monaci italo-greci a Tortorella. Presenza, memoria, bellezza. Più voci a confronto”, un evento pubblico di grande rilievo culturale che si inserisce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - “Alle radici della storia: sulle tracce dei monaci italo-greci a Tortorella": il convegno a Palazzo Marchesale

Cerca Video su questo argomento: Radici Storia Tracce Monaci Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Tortorella riscopre la sua storia italo-greca: il Palazzo Marchesale ospita studiosi, archeologi ed esperti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tortorella riscopre la sua storia italo-greca

Lo riporta cilentonotizie.it: Sabato 31 maggio 2025, alle ore 17:30, il Palazzo Marchesale di Tortorella ospiterà il convegno “Alle radici della storia: sulle tracce dei monaci italo-greci a Tortorella. Presenza, memoria, bellezza ...