Pescara torna a brillare nel panorama sportivo con i Campionati Nazionali UISP di nuoto artistico, che vedranno oltre 1300 atleti sfidarsi in un evento che celebra la rinascita dopo anni difficili. Questo grande raduno non solo promuove il nuoto, ma anche il turismo e l’economia locale, attirando quasi tremila visitatori. Scopriremo insieme le nuove stelle del nuoto e la potenza della comunità ! Non perderti questo spettacolo!

Dopo anni difficili, Pescara e le Naiadi tornano protagoniste del nuoto, grazie ai Campionati nazionali Uisp che in due fine settimana accoglieranno quasi tremila persone. Le manifestazioni, patrocinate dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo e dalla Presidenza del Consiglio della Regione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Alle Naiadi al via i Campionati nazionali Uisp di nuoto artistico con oltre 1300 atleti

Da msn.com: (ANSA) - PESCARA, 30 MAG - Da oggi e fino al 2 giugno 1350 atleti stanno partecipando, al complesso sportivo Le Naiadi di Pescara, ai Campionati nazionali Uisp di nuoto artistico. Ad accogliere gli at ...

Scrive giornaledimontesilvano.com: Cerimonia inaugurazione domani Prenderà il via domani, venerdì 30 maggio, alle ore 9, nel complesso sportivo Le Naiadi, la ventesima edizione dei Campionati Nazionali di Nuoto Artistico, un appuntamen ...

Si legge su abruzzolive.it: “Se l’impianto natatorio de Le Naiadi torna a ospitare grandi eventi ... conferenza stampa promossa per la presentazione del Campionato Nazionale di Nuoto e dello show di nuoto artistico ...