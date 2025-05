Alla Zenith il Settesoldi bis Il mister c’è per la risalita

Alla Zenith Prato si respira aria di novità e continuità. Simone Settesoldi, confermato alla guida della prima squadra, rappresenta un simbolo di fiducia e ambizione per la prossima stagione in Eccellenza. In un'epoca in cui il cambiamento è all'ordine del giorno, la scelta della società amaranto di puntare su un mister che conosce bene l'ambiente è un passo importante verso la risalita. È tempo di sognare in grande!

Avanti insieme. Manca soltanto la firma ufficiale, ma Simone Settesoldi sarà il tecnico della prima squadra della Zenith Prato anche nella prossima stagione, per provare a recitare un ruolo da protagonista in Eccellenza. Sui social la società amaranto ha già dato l’annuncio, commentando così: "Una scelta di continuità e rinnovata fiducia, fondata su un percorso costruito insieme, giorno dopo giorno, con serietà, competenza e visione condivisa. La stima reciproca e la sintonia tra società e mister Settesoldi rappresentano per noi un valore aggiunto su cui continuare a costruire. Con orgoglio e ambizione siamo pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Zenith il Settesoldi bis. Il mister c’è per la risalita

Zenith Prato retrocessa: Settesoldi elogia la squadra nonostante la penalizzazione

l'allenatore non perde la speranza.

