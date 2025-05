Alla Terramara di Montale si viaggia nel tempo | appuntamento con la preistoria

allegria e scoperta! Immergetevi in un'esperienza unica, dove la storia prende vita attraverso laboratori, dimostrazioni di antichi mestieri e racconti affascinanti. In un’epoca in cui riscoprire le radici culturali è più importante che mai, questo evento offre l'opportunità di connettersi col passato e vedere quanto le nostre origini influenzino ancora il presente. Non perdetevi questa avventura indimenticabile!

Il primo weekend di giugno promette un viaggio nel tempo al Parco archeologico all’aperto della Terramara di Montale. Due giornate speciali, domenica 1 e lunedì 2 giugno, per esplorare da vicino la vita quotidiana di un villaggio dell’etĂ del bronzo. Un’occasione per adulti e bambini, tra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Alla Terramara di Montale si viaggia nel tempo: appuntamento con la preistoria

Alla Terramara di Montale la preistoria prende vita tra scintille, frecce e colla di resina

alla terramara di Montale, la preistoria si risveglia tra scintille, frecce e colla di resina. Domenica 18 maggio, il Parco archeologico si trasforma in un'officina preistorica all'aperto con “Schegge di selce”, dedicata all'arte della lavorazione della pietra.

