Alla Juventus pesa l’illusione svanita di Conte | l’amore non basta servono garanzie e il Napoli è più avanti

La Juventus si interroga sul futuro, mentre l’ombra di Antonio Conte svanisce. L’amore non è sufficiente: ciò che serve sono certezze. Con il Napoli in vantaggio nel cammino verso il successo, i bianconeri devono riflettere su una strategia vincente. La nostalgia per il passato rischia di diventare un peso se non si concretizza in risultati. Il calcio, lo sappiamo, è un gioco di scelte: chi avrà il coraggio di osare?

Il Corriere della Sera nel pezzo di Monica Scozzafava e Massimiliano Nerozzi scrive della Juventus e del no incassato da Antonio Conte. Oggi Conte torna a Torino, la città che lo ha fatto vacillare. Alla Juve, il primo amore, sono volati gli stracci per l’addio di Giuntoli, che sarà ufficializzato a breve, dopo meno di due anni al comando. E, soprattutto, fallito l’ultimo blitz per Conte, l’altro ieri, per la società s’è spalancato il dilemma del tecnico: Tudor farà il Mondiale per club, ma l’impressione è che, in vista del campionato, Madama tenterà per altri cavalieri, dopo un contatto con Gasperini, una settimana fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alla Juventus pesa l’illusione svanita di Conte: l’amore non basta, servono garanzie e il Napoli è più avanti

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio)

La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

