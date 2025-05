Alla guida con una patente contraffatta denunciato dopo un controllo

Un controllo di routine a Modena si trasforma in un colpo di scena: un automobilista è stato denunciato per guida con patente contraffatta. In un'epoca in cui la sicurezza stradale è al centro del dibattito pubblico, questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante. La legalità non è solo un obbligo, ma un valore da difendere. Rimanete sintonizzati per scoprire come affrontare questa sfida quotidiana!

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 maggio, intorno alle 19, operatori della Polizia Locale di Modena, impegnati in un'attività di controllo sul traffico veicolare a ridosso del centro cittadino, hanno fermato per un accertamento un'autovettura Toyota. Alla richiesta di esibire i documenti di.

