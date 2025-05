Alla corte di Harry e Meghan La mossa dei duchi per somigliare ai reali britannici

Harry e Meghan, dopo aver scosso le fondamenta della monarchia britannica, sembrano ora puntare a una reinvenzione del loro status. La scelta di trasformare Montecito in un angolo di regalità riporta in auge il dibattito su cosa significhi essere "reali" nel mondo contemporaneo. Un colpo di scena affascinante: possono i duchi diventare i nuovi trendsetter di una monarchia più moderna e accessibile? Scopri come questa mossa potrebbe cambiare le regole del gioco!

Dopo aver sparato a zero sulla monarchia britannica i duchi di Sussex avrebbero attuato una strategia per rendere Montecito una specie di Buckingham Palace in miniatura.

