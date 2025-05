Alivernini Nicodemo e Agnoletti | chi c’è dietro alla corsa di Ricci nelle Marche

La strategia del Partito Democratico si fa audace: dopo il successo in Umbria, è il turno delle Marche, dove Matteo Ricci punta a consolidare la sua leadership. Ma chi sono i volti che sostengono questa corsa? Alivernini, Nicodemo e Agnoletti rappresentano un mix di esperienza e innovazione. In un contesto politico sempre più competitivo, il modello vincente del Pd potrebbe essere la chiave per aprire le porte della regione. Rimanete sintonizzati!

Squadra che vince non si cambia. Il modello è già stato testato, con successo, in Umbria. Adesso il Pd lo replica nelle Marche, per supportare Matteo Ricci nella corsa alla regione contro il.