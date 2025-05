Alinghi attacca ancora New Zealand | “America’s Cup a Napoli senza alcuna condivisione inaccettabile”

La tensione sale in vista dell'America's Cup a Napoli, con Alinghi Red Bull pronti a scatenare la tempesta contro New Zealand. Le accuse di mancanza di trasparenza scuotono il mondo della vela, riflettendo una tendenza più ampia nell'ambito sportivo: la richiesta di maggiore inclusività e collaborazione tra le squadre. Ritirarsi non è mai una scelta facile, ma l'integrità delle regole non scritte è fondamentale per il futuro del prestigioso evento. I riflettori sono puntati, e la

Mancano ancora due anni all'America's Cup a Napoli ma la polemica corre veloce tra comunicati feroci tra i consorzi. Alinghi Red Bull ha nuovamente attaccato il Defender, New Zealand per aver ufficializzato tutto senza alcuna condivisione come richiedono le regole non scritte tra Sfidanti e Defender. Confermando il proprio clamoroso ritiro, che si aggiunge a quello di INEOS Britannia.

America’s Cup 2027 a Napoli, Alinghi attacca New Zealand: cosa è successo

L'America's Cup 2027 a Napoli è al centro di polemiche tra Alinghi e Team New Zealand, con il team svizzero che critica la decisione di assegnare la coppa alla gara italiana.

