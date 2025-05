Alice viaggio nel mondo di Franco Battiato

Immagina di attraversare un universo sonoro, in cui la melodia incontra l'intimità. Questa sera, in piazza Fiume di Scandiano, Alice renderà omaggio a Franco Battiato con "Eri con me". Non si tratta solo di un concerto, ma di un’esperienza che celebra la bellezza della musica italiana. Una nascita artistica da non perdere, in un periodo in cui il ritorno alle radici culturali è sempre più prezioso. Sei pronto a lasciarti trasportare?

Ci sono concerti che non si ascoltano soltanto, si attraversano. Apre così FestivaLove, con la voce inconfondibile di Alice che questa sera porta a Scandiano, precisamente in piazza Fiume, Eri con me – Alice canta Battiato, un viaggio musicale e intimo nell’anima di un maestro indimenticabile. Nonché prima nazionale del suo tour sinfonico. Protagonista sarà appunto Alice, voce simbolo della musica d’autore italiana, interprete storica e spirituale dell’universo musicale di Franco Battiato. Insieme a lei, sul palco, l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Carlo Guaitoli, pianista e collaboratore di lungo corso del Maestro siciliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alice, viaggio nel mondo di Franco Battiato

Un viaggio nel cuore della musica americana con la straordinaria folksinger Alice Howe e il grande Freebo

Unisciti a noi per un indimenticabile viaggio nel cuore della musica americana! Domenica 18 maggio, la Macelleria Buccianti Giulio di Piandiscò ospiterà l’incantevole folksinger Alice Howe e l'iconico Freebo.

