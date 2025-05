Alice Sabatini l’ex Miss Italia in lacrime | “Dicevano che facevo schifo Sono finita in ospedale per una dieta”

Alice Sabatini, ex Miss Italia, si racconta in un’intensa intervista a "La Volta Buona". Le sue lacrime svelano il lato oscuro della bellezza: insulti e pressioni per conformarsi agli ideali. È un tema attuale, che ci fa riflettere sull'ossessione per l’immagine e i rischi di una dieta estrema. Un racconto che invita a riscoprire la vera essenza della bellezza, ben oltre le apparenze. Non perderti la sua testimonianza!

Alice Sabatini si racconta ne La Volta Buona in onda venerdì 30 maggio. L'ex Miss Italia racconta le offese e gli insulti ricevuti dopo il concorso di bellezza e ricorda una terribile esperienza per via di una dieta sbagliata.

