Alice Grasso, la giovane talentuosa di Agrate Brianza, sta facendo parlare di sé! Con una voce che emoziona e fa venire la pelle d'oca, ha già conquistato il team di Christina Aguilera nella prima puntata. La sua intensa interpretazione di "Hurt" l'ha catapultata direttamente in finale, dimostrando che il talento italiano sa farsi notare anche oltre confine. Siamo pronti a seguire il suo viaggio verso la gloria!

Nella prima puntata ha fatto parte del team Christina Aguilera, portando in scena un'avvincente interpretazione del brano "Hurt" che le è valsa l’accesso diretto alla finalissima del programma. Lei è Alice Grasso, di Agrate Brianza, e dopo aver conquistato i palcoscenici recitando come. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Alice, la giovane brianzola trionfa in tv "con la voce che fa venire la pelle d'oca"

Alice Grasso, la giovane stella di Agrate Brianza, ha incantato il pubblico con la sua voce straordinaria durante la prima puntata del talent show.

Come scrive monzatoday.it: Lei è Alice Grasso, di Agrate Brianza, e dopo aver conquistato i palcoscenici recitando come protagonista in importanti produzioni teatrali, nella serata di mercoledì 28 maggio ha trionfato anche in ...

Scrive monza-news.it: Alice Grasso, giovane talento di Agrate Brianza, ha conquistato il pubblico nella serata del 28 maggio 2025, trionfando in una puntata del programma Like a Star, trasmesso su Nove e condotto da Amadeu ...