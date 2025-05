Alessio Tucci resta in carcere | Martina mi ha negato un abbraccio e l' ho uccisa

La terribile storia di Alessio Tucci, reo confesso del femminicidio di Martina Carbonaro, riaccende il dibattito su violenza e giovanilismo. A soli 19 anni, Tucci ha commesso un gesto estremo, scatenato da un rifiuto. Questo fatto tragico mette in luce la necessità di educare i giovani alla gestione delle emozioni. Un monito per tutti: l'amore non deve mai trasformarsi in odio. La società è chiamata a riflettere.

AGI - Resta in carcere Alessio Tucci, 19 anno a luglio, reo confesso del femminicidio della 14enne Martina Carbonaro avvenuto ad Afragola lunedì sera. Il gip del tribunale di Napoli Nord ha firmato l'ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere dopo l'interrogatorio di stamattina durato un'ora. Tucci è accusato di omicidio pluriaggravato e di occultamento di cadavere. Al gip questa mattina ha detto di aver provato ad abbracciare Martina e, al rifiuto l'ha colpita con una pietra quando si è girata di spalle. Se Martina fosse ancora viva prima di essere sepolta da calcinacci, lo stabilirĂ l'autopsia disposta dalla procura per il 3 giugno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Alessio Tucci resta in carcere: "Martina mi ha negato un abbraccio e l'ho uccisa"

Afragola, “l’ho uccisa perché mi ha lasciato”: Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro

Un tragico omicidio scuote Afragola, dove Alessio Tucci, 19 anni, ha confessato di aver ucciso la sua fidanzata 14enne, Martina Carbonaro.

