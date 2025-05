Alessio Tucci confessa | Martina ha rifiutato un abbraccio e io l' ho colpita di spalle con un sasso | Fuori con gli amici dopo l' omicidio

Una confessione scioccante scuote l'Italia: Alessio Tucci racconta la sua versione dei fatti sul tragico omicidio di Martina. In un contesto di crescente preoccupazione per la violenza giovanile, questo episodio riaccende il dibattito su educazione e prevenzione. Un dettaglio inquietante? La noncuranza nel nascondere le prove, come se nulla fosse accaduto. È tempo di riflettere su cosa stia succedendo tra i nostri ragazzi. Cosa possiamo fare per fermare questa spirale?

Interrogatorio di convalida per l'ex fidanzato della 14enne. «Ho buttato la maglietta bianca, i jeans sono stati lavati da mia madre: non si è accorta che erano sporchi di sangue». Il sottosegretario Mantovano ad Afragola dai genitori di Martina . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Alessio Tucci confessa: "Martina ha rifiutato un abbraccio e io l'ho colpita di spalle con un sasso" | Fuori con gli amici dopo l'omicidio

Afragola, “l’ho uccisa perché mi ha lasciato”: Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro

Un tragico omicidio scuote Afragola, dove Alessio Tucci, 19 anni, ha confessato di aver ucciso la sua fidanzata 14enne, Martina Carbonaro.

