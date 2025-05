Alessandra Viero da Quarto Grado a Pomeriggio 5 News Fuori Simona Branchetti

Alessandra Viero a Pomeriggio 5 News? Simona Branchetti senza programmi. Mediaset non si ferma neppure durante l' estate 2025 e, ancora una volta, decide di puntare sull'informazione d'attualità per tenere compagnia al suo pubblico. Con l'arrivo di giugno, la rete rilancia due format giornalistici su Canale 5: Morning News e Pomeriggio 5 News. Mentre il primo vedrà al timone Dario Maltese a partire dal 30 giugno, a destare attenzione è il ritorno della versione estiva del pomeriggio di Canale 5, che dovrebbe debuttare il 12 giugno 2025 subito dopo la chiusura della stagione di Pomeriggio 5 caratterizzato dall' addio di Myrta Merlino.

Pomeriggio Cinque News ad Alessandra Viero

Fumata bianca per "Pomeriggio Cinque": Alessandra Viero guiderà l’edizione estiva del programma! In un'estate segnata da eventi di cronaca nera, come il Delitto di Garlasco, Mediaset punta su una voce esperta per affrontare temi delicati.

Alessandra Viero alla conduzione di Pomeriggio Cinque News, versione estiva del programma Mediaset

Quarto Grado, anticipazioni stasera: Garlasco, inizia la guerra delle consulenze sull'impronta che potrebbe essere di Sempio

Quarto Grado, ospiti e anticipazioni del 30 maggio

