Alessandra Viero alla conduzione di Pomeriggio Cinque News versione estiva del programma Mediaset

Alessandra Viero alla guida di Pomeriggio Cinque nella sua versione estiva: un ritorno che promette freschezza e nuovi spunti! La giornalista, già nota per il suo lavoro in Quarto Grado, si fa portavoce di un'informazione incisiva in un contesto di grande fermento estivo. Con l'estate che porta con sé storie da raccontare e notizie da esplorare, la Viero saprà coinvolgere il pubblico come mai prima d'ora. Non perdetevi questo appuntamento!

Si legge su fanpage.it: Aria di novità in Mediaset in vista della stagione estiva. Alla conduzione di Pomeriggio Cinque, infatti, approda Alessandra Viero, già volto noto di un altro programma storico dell'emittente, ovvero ...

Che ne sarà della conduzione di Pomeriggio Cinque? Le indiscrezioni

361magazine.com scrive: Sembra che dopo due anni, Myrta Merlino dirà addio alla conduzione di Pomeriggio Cinque. L'indiscrezione arriva dalla penna di ...

