Alda Fendi celebra il maestro dell’obiettivo Albert Watson e viceversa

Alda Fendi ha incantato Roma, portando il maestro della fotografia Albert Watson a scoprire i gioielli nascosti della città eterna. In una serata che evocava l'estate, la Fondazione Alda Fendi – Esperimenti ha celebrato non solo l’arte visiva, ma anche il dialogo tra cultura e creatività. La cripta dei Santi Luca e Martina, capolavoro di Pietro da Cortona, ci ricorda che ogni angolo di Roma racconta una storia da immortalare. Chi sarà il prossimo a esplorare

In una serata che sembrava quasi estiva, a Roma, Alda Fendi nella sua torre all’interno dei Fori Imperiali – sede della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti – ha festeggiato il grande fotografo Albert Watson facendogli conoscere i tesori nascosti di Roma, come la cripta della chiesa dei Santi Luca e Martina, capolavoro di Pietro da Cortona. Watson è rimasto incantato e ha pensato che questo è uno dei luoghi più belli di Roma. Il giorno precedente al Palazzo delle Esposizioni era stata inaugurata la sua mostra Roma Codex, la più grande mostra fotografica a lui dedicata, voluta dal sindaco Roberto Gualtieri, con duecento fotografie tra cui un ritratto di Alda Fendi (sotto). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Alda Fendi celebra il maestro dell’obiettivo Albert Watson (e viceversa)

