Alcune reazioni definibili a catena pericolose quanto quella nucleare se non di più

Il secolo scorso ha visto l'America come faro di innovazione, ma ora ci troviamo di fronte a reazioni a catena pericolose, forse ancor più inquietanti di quelle nucleari. I progressi tecnologici, privi di freni etici, possono sfuggire al nostro controllo. È il momento di riflettere su quanto stiamo investendo in ricerca e sviluppo, perché le innovazioni devono essere accompagnate da responsabilità. La curiosità è fondamentale, ma la cautela è imprescindibile: siamo pronti a gestire le conseguenze?

C’e stato un periodo nel passato più recente, più precisamente il secolo scorso, in cui tutto quanto veniva ipotizzato e poi sviluppato oltre l’Oceano Atlantico, era osservato come un esempio da imitare. Bastava solo liberare da alcune limitazioni contenute nelle realtà sociopolitiche dei luoghi dove stavano accadendo fatti analoghi, anche di altro genere, che si sarebbero potuti regolamentare e completare con i parametri locali per chiudere il cerchio.Tale comportamento, sia nel settore pubblico che in quello privato, ha funzionato per un certo tempo in maniera più che soddisfacente e a tutto campo, da quello economico a quello sociale, passando naturalmente attraverso quello giuridico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it