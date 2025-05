Alberto Stasi la procura vuole negargli la semilibertà dopo l' intervista alle Iene | Non autorizzata

Alberto Stasi torna al centro dell'attenzione per un'intervista non autorizzata a Le Iene, che potrebbe costargli la semilibertà. La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione, sottolineando come la comunicazione pubblica possa influenzare le decisioni legali. Questo caso evidenzia il delicato equilibrio tra libertà di espressione e responsabilità individuale, un tema sempre più attuale nel nostro mondo iperconnesso. Riuscirà Stasi a riottenere la propria libertà

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Motivo? L'intervista rilasciata a Le Iene.

