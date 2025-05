Alberto Stasi la procura generale di Milano chiede la revoca della semilibertà | Intervista alle Iene non autorizzata

La Procura generale di Milano ha chiesto la revoca della semilibertà di Alberto Stasi, coinvolto in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Recentemente, una sua intervista non autorizzata alle Iene ha riacceso i riflettori su un processo che affonda le radici nella memoria collettiva. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante il rispetto delle regole anche quando si parla di giustizia e notorietà. La storia continua a far parlare di sé!

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca della semilbertà concessa ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi e per il cui.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

