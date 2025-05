Alberto Stasi la Procura di Milano chiede la revoca della semilibertà | Intervista a Le Iene senza autorizzazione

La vicenda di Alberto Stasi riaccende i riflettori su temi scottanti come giustizia e riabilitazione. La Procura di Milano ha chiesto la revoca della sua semilibertà dopo un'intervista non autorizzata a "Le Iene". Questo caso, simbolo di una lotta tra diritto alla libertà e rispetto per le vittime, pone interrogativi profondi sulla nostra società e il trattamento dei reati più gravi. Come reagireste voi?

Garlasco, 30 maggio 2025 – La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere, per l' omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. A quanto apprende l 'Ansa, il motivo dell'impugnazione è legato alla mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare un'intervista al programma ‘ Le Iene’ durante un permesso per un ricongiungimento familiare. La vicenda, per il pg, avrebbe dovuto essere valutata diversamente dai giudici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alberto Stasi, la Procura di Milano chiede la revoca della semilibertà: “Intervista a Le Iene senza autorizzazione”

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

