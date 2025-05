Alberto Stasi la procura chiede la revoca della semilibertà

La vicenda di Alberto Stasi torna a far parlare di sé, sollevando interrogativi sulla giustizia e i diritti dei condannati. La procura di Milano ha presentato un ricorso in Cassazione per revocare la semilibertà dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, accusando una violazione dei protocolli durante un'intervista. Un caso che riaccende il dibattito sulla trasparenza e il trattamento dei detenuti, invitando a riflettere sulle fragilità del nostro sistema giudiziario.

L’intervista non sarebbe stata autorizzata. Per questo motivo la procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca della semilibertà per Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi condannato per l’omicidio di Garlasco a 16 anni di carcere. La procura vorrebbe quindi sospendere il provvedimento che il Tribunale di sorveglianza ha emanato, concedendo la semilibertà a Stasi. In particolare l’impugnazione è legata alla mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare un’intervista al programma Le Iene, svolta durante un permesso per un ricongiungimento familiare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Alberto Stasi, la procura chiede la revoca della semilibertà

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

