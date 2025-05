Alberto Stasi il pg di Milano chiede revoca della semilibertà | Intervista alle Iene non autorizzata Il legale | Tutto chiarito

La Procura generale di Milano ha chiesto la revoca della semilibertà di Alberto Stasi, scatenando un nuovo dibattito su giustizia e media. La sua intervista non autorizzata a "Le Iene" ha sollevato interrogativi sulla gestione dei casi di cronaca nera in Italia. Questo episodio riaccende i riflettori su come il sistema giudiziario affronti la comunicazione esterna: è davvero giusto dare voce a chi è coinvolto in crimini così gravi?

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca della semilbertà concessa ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi e per il cui.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Delitto Garlasco, Pg Milano chiede revoca della semilibertà per Alberto Stasi

Garlasco, il Pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Stasi

Pg Milano chiede revoca semi libertà per Stasi

