Alberto Del Río perde il controllo in diretta a ‘Venga la Alegría’ rissa in studio

Un colpo di scena inaspettato ha scosso il mondo del wrestling e della televisione messicana! Alberto Del Río, ex campione WWE, ha lasciato il pubblico senza parole durante un’intervista a "Venga la Alegría", trasformando un momento di chiacchiera in una rissa in diretta. Questo episodio solleva interrogativi sul confine tra intrattenimento e realtà, evidenziando quanto il dramma possa amplificare la visibilità degli artisti. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi!

La partecipazione di Alberto Del Río a Venga la Alegría, popolare programma del mattino in onda su TV Azteca, ha preso una piega scioccante questa mattina, quando l’ex Superstar della WWE ha perso il controllo durante un segmento in diretta. L’intervista, che era iniziata con Del Río intento a parlare della sua rivalità con Hijo del Vikingo, è rapidamente degenerata in un alterco con un membro dello staff del programma. Il clima ha cominciato a surriscaldarsi quando Del Río è stato invitato a partecipare a un segmento insieme alla squadra del programma. Quello che sembrava un semplice scambio di battute si è trasformato nel caos: Del Río, in preda alla rabbia, ha scaraventato a terra uno dei membri dello staff. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Alberto Del Río perde il controllo in diretta a ‘Venga la Alegría’, rissa in studio