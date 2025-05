Alaska nel torrente gelato sotto un masso di 300 chili | si salva

Incredibile storia di sopravvivenza dall'Alaska: Kell Morris, intrappolato sotto un masso di 318 kg in un torrente ghiacciato, ha sfidato la sorte per tre ore. Grazie al coraggio della moglie Jo, che gli ha mantenuto la testa fuori dall'acqua, ha affrontato la situazione con straordinaria resilienza. Questo evento non solo mette in luce il potere dell'amore, ma richiama anche l'attenzione sulla crescente necessità di sicurezza nelle avventure outdoor. Rimanete sempre preparati

Un uomo dell'Alaska, Kell Morris, è rimasto intrappolato a faccia in giù in un torrente ghiacciato sotto un masso di 318 kg per tre ore ed è sopravvissuto solo con lievi ferite. Sua moglie, Jo Roop, gli ha tenuto la testa fuori dall'acqua per impedirgli di annegare mentre aspettava l'arrivo dei soccorsi dopo che Morris era rimasto intrappolato dal masso, che gli era caduto addosso durante un'escursione vicino a un remoto ghiacciaio a sud di Anchorage. Una compagnia di turismo con cani da slitta che opera sul ghiacciaio ha sentito la chiamata al 911 e ha offerto il proprio elicottero per trasportare i soccorritori sul luogo dell'incidente, inaccessibile ai veicoli fuoristrada.