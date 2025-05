Al via l' asfaltatura delle strade del centro interessate dalla sostituzione della conduttura dell' acqua

A Falconara, il 3 giugno inizia l'attesa asfaltatura delle strade del centro, segno tangibile di un restyling urbano che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Dopo i lavori per la sostituzione della conduttura idrica, il rinnovamento dell’asfalto riporterà bellezza e sicurezza nelle vie cittadine. Un passo fondamentale non solo per la viabilità, ma anche per il rilancio del commercio locale! Non perdere l’occasione di vivere un centro città rinnovato!

FALCONARA - A partire dalle 7.30 di martedì 3 giugno, fino a chiusura cantiere, saranno portati i lavori per il rifacimento dell’asfalto rimasto deturpato a seguito della sostituzione della condotta idrica obsoleta che correva lungo via Bixio, nel tratto compreso tra via Manara e via IV Novembre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Al via l'asfaltatura delle strade del centro interessate dalla sostituzione della conduttura dell'acqua

