Al via la scuola estiva gratuita Start with physics dedicata a insegnanti di matematica scienze o tecnologia di scuola secondaria di I grado Candidature entro il 6 giugno

È il momento di innovare la didattica! Partecipare a "Start with Physics", la scuola estiva gratuita per insegnanti, rappresenta un'opportunità imperdibile per rimanere al passo con i trend educativi moderni. Fino al 6 giugno, puoi candidarti per trasformare il tuo approccio all'insegnamento delle scienze. Unisciti a 30 colleghi a Bologna per scoprire metodi pratici che stimolano l'interesse degli studenti e rendono l'apprendimento un'esperienza coinvolgente!

C’è tempo fino al 6 giugno per candidarsi a Start with Physics, scuola estiva gratuita per 30 insegnanti di scuola secondaria di secondo grado – con una preparazione di ambito biologico, chimico, fisico o tecnologico – in partenza a fine giugno a Bologna Gli obiettivi del progetto sono:? rinnovare la didattica con approcci laboratoriali e hands-on;? usare . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sardegna: approvato il calendario scolastico 2025/2026. Si comincia il 15 settembre. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2025-2026. Le lezioni per le scuole dell'obbligo inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno l'8 giugno 2026, mentre le scuole dell'infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno.

