Al via la raccolta fondi per un panificio inclusivo per i ragazzi disabili

...realizzare il sogno di un panificio tutto loro. In un'epoca in cui l'inclusività è più che mai al centro delle attenzioni sociali, "Pane e non solo" si propone non solo di insegnare una professione, ma anche di costruire autostima. Ogni donazione diventa un mattone per un futuro dove il pane è simbolo di speranza e autonomia. Unisciti a noi e sostieni questa meravigliosa iniziativa!

Dopo aver appreso tutti i segreti della lievitazione del pane, è giunto il momento di mettere a frutto le doti di questi ragazzi con disabilità. "Pane e non solo", il progetto inclusivo della Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, vuole ora consentire ai singole partecipanti di poter. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Al via la raccolta fondi per un panificio inclusivo per i ragazzi disabili

