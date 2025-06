Al via il Giubileo delle famiglie

Oggi prende il via il Giubileo delle Famiglie, un momento di riflessione e unità che si inserisce nel più ampio dibattito sulla crisi dei legami familiari. Il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro segna non solo una celebrazione spirituale, ma anche un invito a riscoprire i valori della comunità. Un’opportunità imperdibile per riunire generazioni e rafforzare quei legami che spesso diamo per scontati. Non lasciarti sfuggire questo evento unico!

È iniziato oggi con il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro il Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani. Servizio di Paolo Fucili. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Al via il Giubileo delle famiglie

Leggi anche Pellegrinaggio sulla tomba di Francesco. E oggi parte il Giubileo delle famiglie - Oggi inizia il Giubileo delle Famiglie, un'occasione straordinaria per riscoprire la fede e i legami familiari, proprio nel mese dedicato a San Francesco.

Su questo argomento da altre fonti

Al via il Giubileo delle Famiglie. Tante le proposte tra musica e testimonianze

Segnala acistampa.com: Ha preso il via il grande evento giubilare dedicato alle famiglie, ai bambini, ai nonni e agli anziani. “Tre giornate molto ricche di eventi e proposte, scandite da momenti di preghiera, riflessione, ...

Giubileo delle Famiglie 2025: il Vaticano celebra l’unità tra generazioni

Si legge su dailyexpress.it: Nel cuore del Giubileo 2025, la Santa Sede ha dedicato una giornata speciale alla famiglia, ai bambini, agli anziani e ai nonni, celebrando ...

Al via il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani

Riporta romasette.it: Tre giornate di eventi, dal 30 maggio al 1° giugno. Attesi oltre 60mila fedeli da 120 Paesi. Il pellegrinaggio alle Porte Sante, la Festa della Famiglia, sabato 31 in piazza San Giovanni in Laterano, ...