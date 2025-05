Al via il contest le migliori pizzerie take away di Catania | guida da consumatori paganti

È ufficialmente partito il contest "Le migliori pizzerie take away di Catania", una sfida che celebra l’amore per la pizza d’asporto! Questo trend, che ha conquistato il mondo grazie alla sua praticità e bontà, trova ora un palcoscenico locale. I consumatori avranno voce in capitolo, trasformando ogni morso in un voto. Chi sarà la regina della pizza catanese? Un'occasione imperdibile per esplorare i sapori della tradizione!

La pizza d’asporto è uno dei cibi più amati e consumati in assoluto nel mondo. Simbolo di convivialità e semplicità, è da sempre la scelta perfetta per le serate in compagnia, quelle organizzate all’ultimo minuto con gli amici a casa, davanti a un film, una partita, o magari in spiaggia in una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Al via il contest “le migliori pizzerie take away di Catania: guida da consumatori paganti”

