Al via i collegamenti marittimi stagionali in Friuli Venezia Giulia | tutti i dettagli e le novità

Da giugno, il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere un’estate di connessioni marittime! Con l’avvio dei servizi stagionali, i cittadini e i turisti potranno esplorare le bellezze costiere in modo comodo e sostenibile. L’assessore Cristina Amirante sottolinea l’importanza di questo passo per promuovere il turismo locale. Non perdere l’occasione di scoprire spiagge nascoste e porti vivaci: l'estate sta per iniziare!

A partire dal primo giugno e fino al 14 del mese, prenderanno il via gradualmente gli altri servizi stagionali, gestiti da Società Tpl Fvg Scarl, nell'ambito del Contratto di Servizio stipulato con la Regione. A darne l'annuncio è l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Al via i collegamenti marittimi stagionali in Friuli Venezia Giulia: tutti i dettagli e le novità

