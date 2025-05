Al via da Venezia il Marina Militare Nastro Rosa Tour il Giro dell' Italia a vela

Partirà da Venezia il 1° giugno il "Marina Militare Nastro Rosa Tour", un affascinante viaggio che attraversa l’Italia a vela. Questo evento, giunto alla quinta edizione, non è solo una regata, ma un'opportunità per celebrare i valori della Marina Militare e la bellezza delle nostre coste. Con un crescente interesse verso gli sport nautici e sostenibili, questa iniziativa si inserisce perfettamente in un trend di riscoperta del mare e della natura. Non perderti il vento di cambiamento!

AGI - Partirà da Venezia il prossimo 1 giugno la quinta edizione del " Marina Militare Nastro Rosa Tour ", ' Giro dell'Italia a vela ' organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports&Event per promuovere i valori e il brand della Marina Militare. Nata con l'intento di raccogliere in un unico evento le tre discipline fondamentali della vela - offshore, inshore e board - l'edizione 2025 del Tour impegnerà i partecipanti sino al 13 luglio con la tappa conclusiva di Genova, dopo aver toccato Cattolica (2-5 giugno), Vieste (6-10 giugno), Brindisi (11-15 giugno), Catanzaro (16-19 giugno), Siracusa (20-23 giugno), Trapani (23-28 giugno), Cagliari (30 giugno-3 luglio) e La Maddalena (4-8 luglio). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Al via da Venezia il "Marina Militare Nastro Rosa Tour", il Giro dell'Italia a vela

Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa a Napoli: tutti ad ammirare l’orgoglio della Marina Militare italiana

Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa a Napoli, incantando tutti con il suo fascino e rappresentando l'orgoglio della marina militare italiana.

